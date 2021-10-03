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Путин случайно подслушал совещание кабмина

Газета.Ru
18 минут назад

Российский президент Владимир Путин стал невольным участником совещания правительства. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Путин случайно подслушал совещание кабмина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось заседание кабмина, проходившее в режиме видеоконференции. Министры поначалу не заметили появления президента и продолжили обсуждение. Дольше всех главу государства не замечал вице-премьер Марат Хуснуллин - коллегам даже пришлось окликнуть его, чтобы он обратил внимание на главу государства.

"Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится", — сказал президент кабмину.

Ранее Путин раскритиковал выполнение правительством поручений по долгосрочному развитию космической сферы. Министры не утвердили комплекс мер и их финансирование, чем, по словам президента, подвергли риску развитие отрасли в целом.

Политика,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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