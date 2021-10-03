Путин случайно подслушал совещание кабмина

Когда Путин вошел в кабинет, на его компьютере транслировалось заседание кабмина, проходившее в режиме видеоконференции. Министры поначалу не заметили появления президента и продолжили обсуждение. Дольше всех главу государства не замечал вице-премьер Марат Хуснуллин - коллегам даже пришлось окликнуть его, чтобы он обратил внимание на главу государства.