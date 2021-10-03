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Путин смутил министров, случайно подслушав их совещание

Ювелина Бернст
1 час назад

Президент России Владимир Путин случайно подслушал совещание министров и вызвал их смущение. Совещание членов правительства на минувшей неделе показали в эфире «России 1», фрагмент которого опубликовал Telegram-канал Ateo.

Путин смутил министров, случайно подслушав их совещание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, как Путин заходит в свой кабинет и садится напротив экрана, на котором присутствуют в онлайн-формате все министры. Они не замечают президента и продолжают разговор. Путин их не перебивает, но молча и улыбаясь ждет, пока министры закончат обсуждение. Когда премьер страны Михаил Мишустин понял, что президент уже вышел на связь, то несколько смущенно извинился и продолжил выступление.

По словам главы государства, он услышал часть разговоров не специально. Президент признался, что ему понравился рабочий процесс внутри правительства. Его зацепил тот накал, с которым шло обсуждение, отметил Путин.

Ранее российский лидер остановил перепалку между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и руководителем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Путин разрядил обстановку, заметив, что Жириновский «мрачновато шутит».

Политика,Михаил Мишустин,Владимир Жириновский,Сергей Миронов,Владимир Путин,ЛДПР,
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