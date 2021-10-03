Путин смутил министров, случайно подслушав их совещание

На кадрах видно, как Путин заходит в свой кабинет и садится напротив экрана, на котором присутствуют в онлайн-формате все министры. Они не замечают президента и продолжают разговор. Путин их не перебивает, но молча и улыбаясь ждет, пока министры закончат обсуждение. Когда премьер страны Михаил Мишустин понял, что президент уже вышел на связь, то несколько смущенно извинился и продолжил выступление.