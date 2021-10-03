Зеленский назвал наилучший формат встречи с Путиным

«Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. <...> Окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», - заявил Зеленский.