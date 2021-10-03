Зеленский назвал наилучший формат встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным и в формате тет-а-тет. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Зеленского, он считает это правильным решением, и «встреча может получиться результативной».
«Мне действительно понятно, что у нас в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметная. <...> Окружение президента РФ, не хочет, чтобы он проводил со мной встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат», - заявил Зеленский.
Ранее источник в окружении Зеленского заявил, что встреча может состояться в конце 2021 года или в начале 2022-го. При этом в конце сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что общение Путина и Зеленского создаст «много дискомфорта» для президента России.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов к встрече, но проблемой является нежелание Украины выполнять Минские соглашения.