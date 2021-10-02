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Главред «КП» заявил о неадекватности властей Белоруссии

Майк Габриелян
1 час назад

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин обвинил белорусские власти в произволе и неадекватной реакции. Так он прокомментировал блокировку «КП в Беларуси» и арест журналиста Геннадия Можейко.

Главред «КП» заявил о неадекватности властей Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирован», - сказал Сунгоркин.

Главный редактор уточнил, что Геннадия Можейко задержали в Москве, где он находился по личным делам. Кто его задерживал и по каким основаниям, пока неизвестно. В белорусскую квартиру журналиста приехало 7 следователей – проводить обыск.

Сейчас Можейко находится в изоляторе временного содержания в Минске на улице Окрестина.

По словам Сунгоркина, еще несколько дней назад в редакции считали, что происходит какое-то затянувшееся недоразумение, но сейчас мнение изменилось. Белорусские власти начали откровенный произвол в отношении СМИ, которое «корректно информационно освещает все, что происходит в Белоруссии в последние месяцы».

Главред сказал, что сайт «КП» был самым популярным сайтом по аудитории в Белоруссии в последние месяцы. Его ежедневно посещало более 300 тысяч человек. Существование такого популярного и неподконтрольного ресурса могло раздражать власти республики.

Также Сунгоркин отметил, что в политической жизни Белоруссии «очень нервная ситуация», идет «строительство осажденной крепости».

Сегодня официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды».

Политика,Владимир Сунгоркин,Мария Захарова,ФСИН,Комсомольская правда,
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