СМИ: Члены КПРФ передрались при подведении итогов выборов

В ходе заседания тюменского областного комитета компартии первый секретарь Тамара Казанцева вступила в схватку с пожилой коллегой по партии Тамарой Комар. Дам разнимали мужчины-однопартийцы. Об этом со ссылкой на издание «Наш город» сообщает URA.RU.
В тюменском обкоме КПРФ во время подведения итогов избирательной кампании и отчета первого секретаря обкома КПРФ случилась потасовка. Ветеран партии Тамара Комар (1945 года рождения) схватилась с первым секретарем обкома депутатом Тюменской областной думы Тамарой Казанцевой. Разнимали женщин коллеги по партии мужского пола.
Драку спровоцировало недовольство нескольких членов компартии, которые не согласились с итогами состоявшихся 17-19 сентября выборов депутатов. Недовольные предъявили Казанцевой обвинение в подтасовке фактов. Коммунистка Комар позже заявила журналистам, что решила проучить Казанцеву за ее непорядочное поведение
Ранее тюменские коммунисты заявляли о своем несогласии с итогами сентябрьских выборов. Напомним, что 21 сентября избирательная комиссия региона признала прошедшие в регионе выборы состоявшимися. Итоговая явка за три дня голосования в Тюменской области составила 61,54%.