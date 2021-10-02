СМИ: Члены КПРФ передрались при подведении итогов выборов

В ходе заседания тюменского областного комитета компартии первый секретарь Тамара Казанцева вступила в схватку с пожилой коллегой по партии Тамарой Комар. Дам разнимали мужчины-однопартийцы. Об этом со ссылкой на издание «Наш город» сообщает URA.RU.

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В тюменском обкоме КПРФ во время подведения итогов избирательной кампании и отчета первого секретаря обкома КПРФ случилась потасовка. Ветеран партии Тамара Комар (1945 года рождения) схватилась с первым секретарем обкома депутатом Тюменской областной думы Тамарой Казанцевой. Разнимали женщин коллеги по партии мужского пола.

Драку спровоцировало недовольство нескольких членов компартии, которые не согласились с итогами состоявшихся 17-19 сентября выборов депутатов. Недовольные предъявили Казанцевой обвинение в подтасовке фактов. Коммунистка Комар позже заявила журналистам, что решила проучить Казанцеву за ее непорядочное поведение