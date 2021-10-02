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В МИД РФ оценили санкции Белоруссии против «Комсомольской правды»

Майк Габриелян
1 час назад

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Белоруссии «Комсомольской правды». Об этом сообщает ТАСС.

В МИД РФ оценили санкции Белоруссии против «Комсомольской правды»
Фото: ТАССТАСС

«Речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания», - сказала Захарова.

По ее словам, в МИД исходят из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.

Задержан журналист белорусской «КП» Геннадий Можейко

На этой неделе власти Белоруссии заблокировали доступ к сайту «Комсомольской правды в Беларуси» и арестовали журналиста издания Геннадия Можейко. Сейчас он находится в изоляторе в Минске. В квартире Можейко провели обыск сотрудники КГБ.

Его мать сообщила, что в постановлении на обыск были указаны статьи уголовного кодекса о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Ранее сообщалось, что Можейко опубликовал материал об IT-специалисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит ответным огнем. На следующее утро сайт был заблокирован белорусскими властями, а заметка удалена с сайта.

В министерстве информации заявили, что издание публиковало информацию, «способствующую формированию источников угроз национальной безопасности».

Политика,Мария Захарова,МИД,Комсомольская правда,
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