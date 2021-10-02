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Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад

Представитель МИД Мария Захарова сочла посмешищем попытку журналиста CNN смонтировать интервью с Александром Лукашенко, чтобы выставить президента Белоруссии в невыгодном свете.

Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram.

Отреагировали на интервью и подписчики Марии Захаровой, оставив комментарии под ее постом. Пользователи написали: «Великолепный урок как CNN, так и прочим западным медиа пытающимся манипулировать. Как говорят в Германии «у лжи короткие ножки! Урок преподан», «Отвечал Лукашенко очень достойно. Молодец. Надо бы РТ сделать репортаж о репортаже CNN. Такой немного саркастический», «Батька – молодчина! Очень понравился».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на провокационный вопрос CNN, пообещал превратить страну «в единую военную базу» с Россией в случае войны.

Кроме того, он подчеркнул, что не собирается мстить Евросоюзу, при этом республика вполне может обходиться без ЕС и продавать произведенную продукцию в России и Китае.

Политика,Мария Захарова,Александр Лукашенко,МИД,ЕС,CNN,
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