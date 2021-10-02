Захарова высмеяла CNN за интервью с Лукашенко

«Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны. Мэтью попал. Но попал сам. Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего – все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж. Ну и знают CNN на просторах постсоветского пространства неплохо – встречают как родных», – написала Мария Захарова в Telegram.