В Госдуме отреагировали на задержание журналиста «КП»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин отреагировал на задержание белорусского журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Можейко. Его слова передает РИА Новости.

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Депутат отметил, что не может обсуждать причину задержания Можейко и давать оценку его действиям. Однако он добавил, что «на слово надо отвечать словом, а не репрессиями». «Из того, что я на данный момент слышу, мне кажется, обстоятельства эти притянуты за уши. Никто не может быть судьей заранее», — сказал он.

По словам политика, если журналист издания действительно имел отношение к преступлению, то ситуация понятна. «Но если он не имел отношения к преступлению, а его взяли для какого-то устрашения, чтобы кого-то запугать, то это никоим образом поддержано быть не может», — заключил Затулин.

О задержании Геннадия Можейко сообщил правозащитный центр «Весна». Уточнялось, что журналист был указан автором под статьей, в которой знакомая погибшего программиста Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, хорошо о нем отзывалась.

Можейко обвинили в «разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», а также в «оскорблении представителя власти». 29 сентября сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокировали.