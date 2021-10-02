Предвыборную кампанию «Единой России» признали лучшей в России

Эксперты признали предвыборную кампанию «Единой России» в интернете лучшей в стране. Ассоциация Электронной Электоральной политики (ЭЭП) вручила премии за самые яркие проекты 2021 года, сообщает «Газета.Ru».

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Более 50 экспертов оценили проекты, реализованные во время избирательной кампании в Государственную Думу VIII созыва. Среди них – опыт проведения ДЭГ в регионах России, новые приложения, чат-боты, использование геймификации и других электронных технологий.

Эксперты пришли к выводу, что роль интернета в предвыборный период значительно выросла». Во многом благодаря ему «Единая Россия» смогла одержать победу.

«Большой вклад в результат «Единой России» на последних выборах внес именно интернет: партия единственная провела праймериз в электронном формате, активно взаимодействовала с избирателями в сети, вела яркую кампанию в Сети», - заявил Александр Серавин, президент Ассоциации ЭЭП.

Специалисты отметили, что ранее единороссы проигрывали оппозиционерам борьбу в интернете на федеральных выборах. Сейчас даже оппоненты признают, что партия стала более технологичной и активной в интернете.

В итоге предвыборная кампания «Единой России» стала однозначным лидером в номинации «Открытие года».

Партия также победила в номинации «Лучший электронный софт». Эксперт присудили победу онлайн-платформе «Единой России» «Вверх». Это приложение позволяет эффективно работать с гражданами, привлекать их к общественной деятельности. Депутаты могут быстро и эффективно реагировать на обращения граждан, реализовывать полезные инициативы и приглашать волонтеров.