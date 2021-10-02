В Раде заявили о «начале конца» Украины из сделки России и Венгрии

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива констатировал «начало конца» развала Украины. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны Российский "Газпром" начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идет в обход территории Украины!» - предрек Кива.

С 1 октября «Газпром» приступил к поставкам в Венгрию природного газа в рамках нового долгосрочного контракта. Он предусматривает прокачку 4,5 миллиардов кубометров газа в год через Сербию (по трубопроводам «Турецкий поток» и «Балканский поток») и еще одного миллиарда кубометров в год через Австрию.

По мнению Кивы, случившееся стало следствием неразумных и опрометчивых шагов властей Украины в экономике и политике.

Он считает, что чиновников, ответственных за это, следует привлекать к ответственности за предательство национальных интересов. В том числе, за разрушение украинской газотранспортной системы. Кива также напомнил, что последняя ежегодно приносила украинскому бюджету порядка трех миллиардов долларов.