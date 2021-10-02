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В Раде заявили о «начале конца» Украины из сделки России и Венгрии

Елена Прошина
1 час назад

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива констатировал «начало конца» развала Украины. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

В Раде заявили о «начале конца» Украины из сделки России и Венгрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны Российский "Газпром" начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идет в обход территории Украины!» - предрек Кива.

С 1 октября «Газпром» приступил к поставкам в Венгрию природного газа в рамках нового долгосрочного контракта. Он предусматривает прокачку 4,5 миллиардов кубометров газа в год через Сербию (по трубопроводам «Турецкий поток» и «Балканский поток») и еще одного миллиарда кубометров в год через Австрию.

По мнению Кивы, случившееся стало следствием неразумных и опрометчивых шагов властей Украины в экономике и политике.

Он считает, что чиновников, ответственных за это, следует привлекать к ответственности за предательство национальных интересов. В том числе, за разрушение украинской газотранспортной системы. Кива также напомнил, что последняя ежегодно приносила украинскому бюджету порядка трех миллиардов долларов.

Он пояснил, что украинские политики в своих отношениях с Россией действовали в угоду американским партнерам, которые планировали продавать свой сжиженный газ Европе. Однако, считает Кива, американцы проиграли этот рынок «Газпрому». А Украина, служа интересам США, подорвала свою экономику и лишилась перспектив на будущее. Политик сравнил в этом смысле судьбу своей страны с «фатальной» участью Афганистана.

Политика,Илья Кива,Газпром,
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