Песков о задержании Саакашвили: «Нам неинтересна его судьба»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, удивлены ли в Москве развитием событий вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии, сообщает ТАСС.

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«Нам неинтересна его судьба», — сказал Песков.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 1 октября сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.