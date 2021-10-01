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В Кремле прокомментировали задержание Михаила Саакашвили

Газета.Ru
54 минуты назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, удивлены ли в Москве развитием событий вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого задержали в Грузии, сообщает ТАСС.

Песков о задержании Саакашвили: «Нам неинтересна его судьба»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Нам неинтересна его судьба», — сказал Песков.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 1 октября сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителями.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.

Политика,Ираклий Гарибашвили,Дмитрий Песков,Михаил Саакашвили,ИТАР-ТАСС,
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