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Россия продлила продовольственное эмбарго

Газета.Ruиещё 2
34 минуты назад

Правительство России решило продлить продовольственное эмбарго до конца 2022 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации. В заявлении говорится, что запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны Евросоюза, Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, теперь будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Россия продлила продовольственное эмбарго
Фото: DepositphotosDepositphotos

В августе 2014 года президент России Владимир Путин в ответ за санкции стран ЕС и США ограничил ввоз в страну ряда продуктов. Под запрет попали поставки мяса, птицы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей, фруктов.

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