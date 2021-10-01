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Жириновский обратился к Саакашвили

Елена Прошина
20 минут назад

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Телеграм-канале упрекнул задержанного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили в «излишнем чревоугодии».

Жириновский обратился к Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси? Почему не приехал в Москву? Мы, ЛДПР, примем все меры к твоему освобождению. Ну а пока, Миша, держись», написал Жириновский.

Он предположил, что грузинские власти к приезду Саакашвили приготовили скудное меню.

«А вспомни, как хорошо ты кушал. Но, видимо, забыл хорошую песню: «Ешь ананасы, рябчиков жуй – день твой последний приходит, буржуй!». Вот и конец твой, Миша. А мог бы спокойно жить в Москве, встречаться с Януковичем, играть в нарды на Старом Арбате, но тебя подвело твое излишнее чревоугодие. Но ЛДПР с тобой, мы спасем тебя!», - добавил Жириновский.

Политика,Владимир Жириновский,Михаил Саакашвили,ЛДПР,
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