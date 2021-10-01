Журналист кремлевского пула вспомнил пророческую шутку Путина

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов напомнил, что президент РФ Владимир Путин еще год назад предсказал, что Европа столкнется с энергетическим кризисом. Об этом журналист написал в своем Телеграм-канале.
Смирнов разместил видео выступления президента на встрече с работниками атомной отрасли в Кремле.
«Наши партнеры, в том числе в Европе, серьезным образом действительно усложняют себе задачу, потому что во многих странах атомную энергетику они ведь тоже закрывают», - напомнил Путин.
Он подчеркнул, что не очень понятно, где брать этот мощный первичный источник.
«Я как-то выступал в Германии. Атомную энергетику вы закрываете, газ у нас покупать не хотите. Чем будете топить? Дровами? Ну и дров у вас нет, в Сибирь надо ехать!», - говорил президент.
Журналист отметил, что президент сказал это тогда в шутку, при этом подчеркнув, что «это реальная проблема» и «непростая задача».
Ранее ТАСС со ссылкой на источники на угольном рынке сообщил, что европейские потребители, в частности, электроэнергетические компании, запросили увеличение поставок энергетического угля из России на фоне рекордных цен на газ, которые на этой неделе впервые в истории превысили 1100 долларов за 1 тыс. кубометров «голубого топлива».