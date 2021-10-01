Путину предложили создать еще два города-миллионника

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Цивилев пожаловался, что Кузбасс покидает молодежь, и нет притока нового населения, потому что никто не хочет жить в малых городах. По мнению губернатора, укрупнение поможет решить проблему с оттоком.

«Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке», - заявил он.

Также глава региона поделился планами соединить два города скоростной магистралью, где можно будет передвигаться со скоростью до 130 км/ч, заменить частный сектор современными домами и провести комплексное развитие территорий.

По подсчетам Цивилева, при поддержке федерального центра осуществить задуманное удастся к 2030 году.

Владимир Путин в ответ на предложение главы Кузбасса заметил, что при сносе кварталов частного сектора необходимо учитывать интересы семей, которые там живут. Цивилев заверил, что работа в этом направлении уже ведется.

Путин также высказал мнение, что основная проблема оттока населения заключается в нехватке рабочих мест.

«Чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития», - перечислил президент.