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Путину предложили создать еще два города-миллионника

Елена Прошина
30 минут назад

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением укрупнить кузбасские города Кемерово и Новокузнецк и превратить их в города-миллионники. Об этом он заявил на встрече с президентом, сообщает РИА «Новости».

Путину предложили создать еще два города-миллионника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цивилев пожаловался, что Кузбасс покидает молодежь, и нет притока нового населения, потому что никто не хочет жить в малых городах. По мнению губернатора, укрупнение поможет решить проблему с оттоком.

«Сейчас там 550-560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты. Один терминал мы построили в Кемерово, теперь строим новый терминал в Новокузнецке», - заявил он.

Также глава региона поделился планами соединить два города скоростной магистралью, где можно будет передвигаться со скоростью до 130 км/ч, заменить частный сектор современными домами и провести комплексное развитие территорий.

По подсчетам Цивилева, при поддержке федерального центра осуществить задуманное удастся к 2030 году.

Владимир Путин в ответ на предложение главы Кузбасса заметил, что при сносе кварталов частного сектора необходимо учитывать интересы семей, которые там живут. Цивилев заверил, что работа в этом направлении уже ведется.

Путин также высказал мнение, что основная проблема оттока населения заключается в нехватке рабочих мест.

«Чтобы молодые люди не уезжали, они должны иметь хорошую работу, хорошо оплачиваемую, перспективы развития», - перечислил президент.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. По его словам, необходимо построить три-пять городов с населением от 500 тысяч до миллиона человек, которые будут специализироваться на конкретных сферах деятельности.

Политика,Сергей Цивилев,Сергей Шойгу,Владимир Путин,РИА Новости,
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