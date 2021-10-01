Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Звание Героя Российской Федерации было присвоено Мерзликину в 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Он принял на себя командование оборонявшими 12-ю заставу Московского погранотряда в Таджикистане бойцами при нападении 250 афганских боевиков.
9 сентября стало известно, что Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга посмертно.