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Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Мерзликину

Lenta.ruиещё 1
27 минут назад

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звание Героя Российской Федерации было присвоено Мерзликину в 1993 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга. Он принял на себя командование оборонявшими 12-ю заставу Московского погранотряда в Таджикистане бойцами при нападении 250 афганских боевиков.

9 сентября стало известно, что Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС, генералу армии Евгению Зиничеву звание Героя России за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга посмертно.

Политика,Евгений Зиничев,Андрей Мерзликин,Владимир Путин,МЧС,
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