Выборы в Германии и процесс последующего формирования правительства не предполагают паузы в завершении работ по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, всё «идёт своим чередом», передаёт ТАСС.

По словам представителя Кремля, в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те, которые будут сертифицировать газопровод.

Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идёт своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные, — цитирует его агентство.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии сообщили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.