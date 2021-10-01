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Песков пояснил, как выборы в Германии скажутся на «Северном потоке — 2»

News.ruиещё 1
45 минут назад

Выборы в Германии и процесс последующего формирования правительства не предполагают паузы в завершении работ по вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, всё «идёт своим чередом», передаёт ТАСС.

По словам представителя Кремля, в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те, которые будут сертифицировать газопровод.

Никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идёт своим чередом. Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные, — цитирует его агентство.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии сообщили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Ранее в Госдуме заявили, что сформированное после прошедших выборов в бундестаг немецкое правительство едва ли станет препятствовать сертификации «Северного потока — 2».

В Совфеде оценили окончание работ по «СП-2» фразой «скептики получили по носу»

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