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Стало известно, какие законы вступают в силу с 1 октября

Елена Прошина
1 час назад

С 1 октября вступают в силу ряд законов. Они коснутся бюджетников, родителей и инвесторов, сообщает «Вечерняя Москва».

Названы законы, которые вступят в силу с 1 октября
Фото: © Екатерина Якель/ТАСС © Екатерина Якель/ТАСС

Так, прививки, имеющиеся в национальном календаре вакцинации, теперь можно будет сделать в частной клинике, работающей по системе обязательного медицинского страхования. Благодаря этому россияне смогут вакцинироваться у проверенных специалистов.

С 1 октября граждане будут получать выплаты на первого и второго ребенка только на карту «Мир». Речь идет о семьях, в которых первый или второй ребенок появился после 1 января 2018 года. При этом доход каждого родителя должен быть не выше прожиточного минимума в двойном размере.

С сегодняшнего дня оклады некоторых россиян вырастут на 3,7 процента. На повышение могут рассчитывать контрактники, военные срочной службы, таможенники, полицейские, пожарные, сотрудники органов принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, а также некоторые сотрудники Фельдъегерской службы.

С 14 октября владельцы онлайн-кинотеатров и новостных порталов должны обеспечить доступ к информации о своей аудитории. Роскомнадзор сформирует реестр информационных ресурсов, аудиторию которого нужно будет исследовать. Эти данные будут передаваться в организацию, которую назначит Роскомнадзор.

Граждане России получат бесплатный доступ в интернете к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса. Роскомнадзор установит требования к нужному программному обеспечению.

Неопытные биржевые инвесторы теперь будут проходить специальные тесты. Проверки помогут россиянам трезво оценивать знания и возможные риски при работе с финансовыми инструментами.

Политика,Общество,Роскомнадзор,
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