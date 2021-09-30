Поклонская высказалась о возвращении в Крым

«Конечно же, если руководитель примет решение соответствующее, я его не обсуждаю, это решение. Но мое желание — нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там все уже как-то работает по-своему. И я в это "по-своему" не вписываюсь», — сказала депутат.