Поклонская раскрыла свое отношение к смертной казни

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Парламентарий считает преждевременным отменять мораторий на смертную казнь, поскольку российская система правосудия «далека от идеальной».

«Имея огромный опыт, и опыт, в том числе по поддержанию обвинения в судах по уголовным делам, по расследованию уголовных дел, я хочу сказать, что есть судебные ошибки», — отметила Поклонская.

Депутат Госдумы добавила, что проработала прокурором более 13 лет, и за это время она несколько раз запрашивала для подозреваемых в преступлениях высшую меру наказания, то есть пожизненное заключение. Поклонская подчеркнула, что это тоже достаточно суровое наказание.

«Вы знаете, для подсудимых это наказание, честно, хуже смерти», — сказала она.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против отмены моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий в России нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки. Он также отметил, что понимает тех, кто желает максимального наказания для совершивших преступление над их друзьями и родственниками.