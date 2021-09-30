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Рябков прокомментировал уровень участия России в саммите G20

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
51 минуту назад

Вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал уровень участия России в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении», – цитирует ТАСС Рябкова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали.

Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30–31 октября. Председательствующая в G20 Италия также занимается организацией чрезвычайного саммита «двадцатки» по Афганистану, который пройдет 12 октября.

Политика,Сергей Рябков,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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