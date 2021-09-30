Рябков прокомментировал уровень участия России в саммите G20

Вопрос об уровне участия России в саммите G20 в Италии по-прежнему находится на рассмотрении, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Вопрос об уровне участия в этом мероприятии по-прежнему находится на рассмотрении», – цитирует ТАСС Рябкова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану, когда будут уточнены все детали.