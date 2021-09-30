В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Кремле сообщили об особых мерах для охраны здоровья Путина

Алиса Селезнёва
17 минут назад

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной и в отношении президента России Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле сообщили об особых мерах для охраны здоровья Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 сентября глава государства сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Позже Владимир Путин рассказал, что в его окружении заразились десятки человек. 17 сентября появилась информация, что болезнь у людей из окружения Путина протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. В Кремле заверили, что сам президент абсолютно здоров.

29 сентября Владимир Путин вышел из самоизоляции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам Пескова, элементы самоизоляции останутся «с нами теперь на всю жизнь», так как оправданы, в том числе и с точки зрения оперативности и экономии времени.

При этом президент продолжает работать в обычном режиме, подчеркнул представитель Кремля.

«Сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идет в ВКС, но, конечно, вчера вы видели, он встречался с Эрдоганом, поэтому тут, конечно, значит, что он вышел с самоизоляции... Ситуация эпидемиологическая напряженная, и естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности», - пояснил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков также заметил, что эта «система очень гибкая», и в отношении президента самоизоляция не ограничивает его работу.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители