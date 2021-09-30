В Кремле сообщили об особых мерах для охраны здоровья Путина

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной и в отношении президента России Владимира Путина действуют особые меры предосторожности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

14 сентября глава государства сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Позже Владимир Путин рассказал, что в его окружении заразились десятки человек. 17 сентября появилась информация, что болезнь у людей из окружения Путина протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. В Кремле заверили, что сам президент абсолютно здоров.

29 сентября Владимир Путин вышел из самоизоляции и встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам Пескова, элементы самоизоляции останутся «с нами теперь на всю жизнь», так как оправданы, в том числе и с точки зрения оперативности и экономии времени.

При этом президент продолжает работать в обычном режиме, подчеркнул представитель Кремля.

«Сейчас просто так получается, что большая часть мероприятий идет в ВКС, но, конечно, вчера вы видели, он встречался с Эрдоганом, поэтому тут, конечно, значит, что он вышел с самоизоляции... Ситуация эпидемиологическая напряженная, и естественно, в отношении главы государства применяются особые меры предосторожности», - пояснил пресс-секретарь.