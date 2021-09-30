В Кремле рассказали о состоянии заболевшего адъютанта Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что коронавирус выявили у привитого адъютанта Владимира Путина. Как сообщает РИА Новости, адъютант перенес COVID-19 в легкой форме и уже выздоровел.

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13 сентября Путин рассказал, что в его окружении многие заразились коронавирусом. Президент отмечал, что из-за этого ему, возможно, придется уйти на карантин. 14 сентября в Кремле сообщили, что Путин будет соблюдать режим самоизоляции «в течение определенного периода времени».

Песков отмечал, что сам президент здоров, у него отрицательный тест на коронавирус, но дополнительные меры предосторожности все же решили принять.

29 сентября Путин провел очную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он рассказал, что коронавирусом заразились несколько десятков человек из его окружения, но его самого болезнь не коснулась. Путин посоветовал Эрдогану привиться «Спутником V».

«С инфицированным человеком целый день провел вместе и не заболел», - подчеркивал президент.

Песков рассказал, что заболевший адъютант Путина уже выздоровел.

«Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, и поэтому, собственно, у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что у всех заболевших людей из окружения Путина болезнь протекает либо легко, либо бессимптомно. Все они ранее привились от коронавируса.