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Путин руками показал казахстанскому президенту размер российского тигра

Lenta.ru
1 час назад

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев поспорили о размерах тигров на форуме по межрегиональному сотрудничеству двух стран. Об этом сообщает «МК».

Путин жестом возразил президенту Казахстана в разговоре о российском тигре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время форума речь зашла о восстановлении популяции туранских тигров, которые обитали в Казахстане, но позднее вымерли. Путин поинтересовался, как можно восстановить исчезнувший вид.

«Тигр есть тигр, в принципе, — ответил Токаев. — Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны».

«Нет, нет, в России самый крупный тигр, ну конечно, на Дальнем Востоке», — возразил Путин и развел руки, чтобы показать коллеге размеры российских тигров.

Sputnik Казахстан / YouTube

«Да, я знаю, амурский тигр, — согласился Токаев. — Мы наблюдали, как вы ездили туда в тайгу, принимали личное участие в популяции тигров, это мы все знаем».

В заключение Путин пообещал подключиться к решению проблемы на правительственном и экспертном уровнях, пишет «Sputnik Казахстан».

Туранских тигров, или закавказских тигров, которые водились в Средней Азии, северном Иране и на Кавказе, полностью истребили в первой половине XX века. Считается, что они были генетически близки к амурским, но несколько уступали им по размерам. С 2017 года в Казахстане работают над реинтродукцией подвида.

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Ранее сообщалось, что немецкие зоологи предложили изменить деление тигров на подвиды. Они пришли к выводу, что число подвидов следует сократить с девяти до двух: зондского тигра (суматранские, яванские, балийские) и континентального (все остальные тигры, в том числе туранские).

Политика,Владимир Путин,ИА Sputnik,
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