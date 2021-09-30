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Кадыров оценил намерения «Талибана»

Lenta.ru
1 час назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил намерения радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего власть в Афганистане. Свой ответ он опубликовал в сторис своего Instagram-аккаунта.

Кадыров оценил намерения «Талибана»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если они действительно будут осуществлять в жизнь все положительные идеи, о которых заявляют, то я такое поддерживаю», — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что это международный вопрос, а он сам хочет, чтобы «все мусульмане жили в мире и согласии с остальными народами и конфессиями».

Кадыров отметил, что талибы выступают «против любых террористических группировок и призывают бороться с ними». Но при этом глава Чечни напомнил, что «Талибан» запрещен в России.

«Если у них будет соблюдаться закон и международное право, будет строгое следование конституции, — я буду рад», — заключил он.

В августе о талибах высказался советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов.

«Если талибы докажут, что они антисалафиты и что они против ваххабитов-экстремистов, то их тоже поддержу, потому это наш путь», — отметил тогда он.

После того как одна из пользовательниц указала на то, что движение «Талибан» признано в России террористическим, советник главы Чечни подчеркнул, что в стране их «приняли гостями» и «не считают угрозой».

Политика,Адам Шахидов,Рамзан Кадыров,Талибан,
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