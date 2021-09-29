В России обвинили Киев в поддержании конфликта в Донбассе

Украина нарушает режим прекращения огня в Донбассе, фиксируются новые траншеи и позиции ВСУ в «серой зоне», с которых ведется огонь по гражданским объектам. Об этом заявил постпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
«Режим прекращения огня цинично нарушается. Огнем ВСУ вновь повреждены жилые здания, другие гражданские объекты, в том числе школа. СММ ОБСЕ фиксирует новые украинские траншеи и минометные позиции в серой зоне», — передает слова Бориса Грызлова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный разрешил командирам подразделений открывать ответный огонь без согласования с командованием, передает «Царьград». В Киеве заявили, что война в Донбассе не прекратится, пока российское руководство не согласится на мир.