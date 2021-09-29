В России обвинили Киев в поддержании конфликта в Донбассе

Украина нарушает режим прекращения огня в Донбассе, фиксируются новые траншеи и позиции ВСУ в «серой зоне», с которых ведется огонь по гражданским объектам. Об этом заявил постпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.