Кадырова наградили орденом

"От всей души поздравляю главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с большой и важной наградой - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дудаев на своей странице в Instagram.