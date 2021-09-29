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Путин рекомендовал Эрдогану ревакцинироваться российским "Спутником V"

Газета.Ru
50 минут назад

Президент России Владимир Путин рассказал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану про свой высокий уровень антител от коронавирусной инфекции. Глава российского государства порекомендовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V», сообщает «Интерфакс».

Путин рекомендовал Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"
Фото: ReutersReuters

По словам Путина, уровень его антител достигает 15-16.

«Они как-то по-разному это считают. Но мне сказали, что у меня они высокие», — подчеркнул Владимир Путин после окончания переговоров с Эрдоганом в Сочи.

Как добавил президент РФ, незадолго до этого ему пришлось провести время на самоизоляции из-за контакта с зараженным COVID-19.

«Несмотря на то, что я с инфицированным человеком целый день провел вместе, не заболел», — сказал Путин турецкому лидеру.

Эрдоган прибыл в Сочи на встречу с российским коллегой 29 сентября.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин на самоизоляции чувствует себя нормально. По его словам, президент РФ постоянно поддерживал связь с членами правительства.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Российский фонд прямых инвестиций,Интерфакс,
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