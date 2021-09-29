Путин объяснил массовое заражение коронавирусом в своем окружении

В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заразились около 30 человек, в том числе его адъютант, пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, Путин рассказал, что среди заболевших коронавирусом в его окружении - адъютант, с которым он работал с утра до вечера. Всего заболели три десятка человек, так как поздно ревакцинировались.