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Путин объяснил массовое заражение коронавирусом в своем окружении

Елена Прошина
33 минуты назад

В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заразились около 30 человек, в том числе его адъютант, пишет РИА Новости.

Как сообщает издание, Путин рассказал, что среди заболевших коронавирусом в его окружении - адъютант, с которым он работал с утра до вечера. Всего заболели три десятка человек, так как поздно ревакцинировались.

Ранее сообщалось, что Путин 14 сентября объявил, что уходит на некоторое время на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Он позже уточнил, что заболели несколько десятков человек.

Еще один регион ввел QR-коды из-за COVID

Политика,Видео,Владимир Путин,РИА Новости,
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