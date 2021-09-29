«Молитесь на Россию!»: Жириновский дал совет Великобритании

Великобритании, чтобы не замерзнуть без газа и бензина, стоит обратиться за помощью к России, которая «не оставит страждущих в беде». Об этом заявил в своем Telegram-канале лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Резкий рост цен на газ в Европе привел к приостановке производства рядом химических предприятий и повлиял на поставки продовольствия. Особенно серьезной оказалась ситуация в Великобритании. Там возник дефицит замороженных продуктов — в первую очередь мяса. Также в стране возникли перебои с поставками топлива, которые привели к очередям и даже дракам на заправках.

Жириновский отметил, что для Великобритании сейчас настал «тяжелейший период», который стал итогом «разнузданной, необоснованной, лживой политики Лондона».

«Какой же выход? Лондон должен срочно предоставить независимость Шотландии, Уэльсу, Ирландии, а также обратиться к Москве с просьбой направить 100 тыс. водителей бензовозов и полицейских для поддержания порядка, иначе Великобритания может просто опрокинуться и закончить свое существование», - считает лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский подчеркнул, что проблема с отоплением будет решена, как только на полную мощность заработает газопровод «Северный поток – 2», «и все европейские страны Европы получат газ в любо количестве».

«Не нужно забывать, что на Востоке Европы от Карпат до Камчатки раскинулось великое, мощное государство, которое не оставит страждущих в беде. Молитесь на Россию!» - призвал он.