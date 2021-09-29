КПРФ бойкотировала первое после летнего перерыва заседание Мосгордумы

Депутаты фракции КПРФ бойкотировали первое после летнего перерыва заседание столичного парламента из-за непризнания итогов электронного голосования по выборам в Государственную Думу. Об этом на самом заседании заявил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, передает «РИА Новости».

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По словам Зубрилина, КПРФ не признает итоги электронного голосования в Москве по одномандатным округам, а также итоги голосования по 37 избирательному округу столицы по довыбору депутата Московской городской думы.

«И поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание Московской городской думы», — заявил он.

Депутат также подчеркнул, что фракция возмущена и требует проводить заседание Мосгордумы в очной форме, так как «никаких предпосылок для заочного голосования и проведения МГД не имеется».

Заседание проводилось в формате видеоконференции. После того, как Зубрилин выступил с речью, все депутаты фракции отключились.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.