МИД сообщил о помощи Навальному от посольства Германии

Берлин не отрицает, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина.

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По его словам, немецкие контрагенты не отрицают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Навальным. При этом они оспаривают, что это делалось по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности.

«Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер», — отметил Тяпкин.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России. Дипломат сослалась на информацию портала «Комитет защиты национальных интересов».

Как отметила Захарова, больше всего «донатов» шло через дипмиссии США и ФРГ.