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МИД сообщил о помощи Навальному от россиян из посольства Германии

Елена Прошина
33 минуты назад

Берлин не отрицает, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина.

МИД сообщил о помощи Навальному от посольства Германии
Фото: ТАССТАСС

По его словам, немецкие контрагенты не отрицают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Навальным. При этом они оспаривают, что это делалось по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности.

«Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер», — отметил Тяпкин.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России. Дипломат сослалась на информацию портала «Комитет защиты национальных интересов».

Как отметила Захарова, больше всего «донатов» шло через дипмиссии США и ФРГ.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) против Навального, Волкова, Жданова «и иных лиц». Кроме того, возбуждено дело по части 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), фигурантами которого следствие определило Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова «и иных лиц».

Политика,Руслан Шаведдинов,Георгий Албуров,Вячеслав Гимади,Любовь Соболь,Мария Захарова,Алексей Навальный,СКР,МИД,РИА Новости,
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