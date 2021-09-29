МИД сообщил о помощи Навальному от посольства Германии

Берлин не отрицает, что российские сотрудники посольства ФРГ в Москве перечисляли деньги структурам, связанным с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора третьего европейского департамента МИД РФ Олега Тяпкина.
По его словам, немецкие контрагенты не отрицают факт перечисления российскими сотрудниками посольства ФРГ в Москве денег структурам, связанным с Навальным. При этом они оспаривают, что это делалось по указанию «сверху» в рамках их служебной деятельности.
«Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц, но МИД России не отвечает за действия СМИ и гражданских активистов, опубликовавших расследование об источниках финансирования организации, брендом которой является упомянутый блогер», — отметил Тяпкин.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что проекты Навального получали финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств в России. Дипломат сослалась на информацию портала «Комитет защиты национальных интересов».
Как отметила Захарова, больше всего «донатов» шло через дипмиссии США и ФРГ.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) против Навального, Волкова, Жданова «и иных лиц». Кроме того, возбуждено дело по части 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), фигурантами которого следствие определило Любовь Соболь, Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Павла Зеленского, Рустема Мулюкова «и иных лиц».