В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

МИД России отреагировал на удаление каналов RT на YouTube

Елена Прошина
33 минуты назад

Немецкоязычные проекты российского холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube по инициативе немецких властей, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.

МИД России отреагировал на удаление каналов RT на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – сообщает российский МИД.

В министерстве не исключили, что на подобные действия YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ. Отмечается, что российский медиапроект занимает четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика».

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Как считает МИД РФ, 700-тысячная немецкоязычная аудитория данных интернет-каналов лишилась выбранного ею источника информации.

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг удалил два канала RT без возможности их восстановления. Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.

Политика,Наука и техника,Маргарита Симоньян,МИД,Russia Today,
7
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители