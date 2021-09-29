МИД России отреагировал на удаление каналов RT на YouTube

«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.