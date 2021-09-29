МИД России отреагировал на удаление каналов RT на YouTube

Немецкоязычные проекты российского холдинга RT подверглись беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга YouTube по инициативе немецких властей, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства России.
«Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», – сообщает российский МИД.
В министерстве не исключили, что на подобные действия YouTube пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ. Отмечается, что российский медиапроект занимает четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика».
«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», – подчеркивает внешнеполитическое ведомство.
Как считает МИД РФ, 700-тысячная немецкоязычная аудитория данных интернет-каналов лишилась выбранного ею источника информации.
«По итогам рассмотрения обращения телеканала RT с просьбой о защите в связи с дискриминацией решено обратиться к компетентным ведомствам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер», – подчеркивается в сообщении дипломатического ведомства.
Ранее глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг удалил два канала RT без возможности их восстановления. Представитель YouTube заявил RT DE, что каналы нарушили условия пользования видеохостингом в связи с публикацией «медицинской дезинформации» на тему коронавируса.