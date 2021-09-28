В Кремле оценили реакцию в США на красивую переводчицу Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о преднамеренном включении в состав российской делегации на встрече с лидером США Дональдом Трампом в 2019 году в Японии красивой переводчицы. Она должна была «отвлекать» внимание собеседника.
В агентстве «РИА Новости» пояснили, что данное предположение высказала в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» бывшая пресс-секретарь президента США Стефани Гришем со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.
«Когда началась встреча, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — говорится в мемуарах Стефани Гришем.
Дмитрий Песков в ответ отметил, что Владимир Путин не участвует в выборе переводчика. Его подбирает Министерство иностранных дел России по заявке администрации президента.
Книга Стефани Гришем должна выйти в свет 5 октября 2021 года. В ней экс-пресс-секретарь президента США расскажет о работе в Белом доме с Дональдом Трампом и о бывшей первой леди Меланье Трамп. Произведение критически оценила нынешний представитель Трампа Лиз Харрингтон. По ее словам, книга является «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа», а Гришэм всего лишь «рассерженный бывший сотрудник».