В Кремле оценили реакцию в США на красивую переводчицу Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предположение о преднамеренном включении в состав российской делегации на встрече с лидером США Дональдом Трампом в 2019 году в Японии красивой переводчицы. Она должна была «отвлекать» внимание собеседника.

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В агентстве «РИА Новости» пояснили, что данное предположение высказала в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» бывшая пресс-секретарь президента США Стефани Гришем со ссылкой на слова экс-советника главы государства Фионы Хилл.

«Когда началась встреча, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента», — говорится в мемуарах Стефани Гришем.

Дмитрий Песков в ответ отметил, что Владимир Путин не участвует в выборе переводчика. Его подбирает Министерство иностранных дел России по заявке администрации президента.