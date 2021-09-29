В России оценили предложение украинцам покупать тюрьмы

Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией оценил предложение министра юстиции Украины Дениса Малюськи покупать тюрьмы вместо квартир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению сенатора, эта идея настолько же несуразная, что и запуск самого большого в мире летающего вареника, который так и не взлетел, или самого большого трезуба из сала.

«"Завлекательные" украинские предложения, которые демонстрируют уровень мышления тамошнего правящего класса. Призыв покупать тюрьмы — из той же оперы», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава украинского Минюста заявил, что в связи с высокими ценами на жилье людям следует покупать тюрьмы вместо квартир. По его словам, недавно во владение Фонда государственного имущества Украины были переданы три тюрьмы — в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области — для их продажи на аукционах.