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В России с иронией оценили предложение украинцам покупать тюрьмы вместо квартир

Lenta.ruиещё 1
23 минуты назад

Член Совета Федерации Алексей Пушков с иронией оценил предложение министра юстиции Украины Дениса Малюськи покупать тюрьмы вместо квартир. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В России оценили предложение украинцам покупать тюрьмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению сенатора, эта идея настолько же несуразная, что и запуск самого большого в мире летающего вареника, который так и не взлетел, или самого большого трезуба из сала.

«"Завлекательные" украинские предложения, которые демонстрируют уровень мышления тамошнего правящего класса. Призыв покупать тюрьмы — из той же оперы», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава украинского Минюста заявил, что в связи с высокими ценами на жилье людям следует покупать тюрьмы вместо квартир. По его словам, недавно во владение Фонда государственного имущества Украины были переданы три тюрьмы — в Ковеле, а также в Ивано-Франковской и Николаевской области — для их продажи на аукционах.

Малюська дал характеристики этим исправительным учреждениям и назвал стартовые цены.

Политика,Денис Малюська,Алексей Пушков,Минюст РФ,Совет Федерации,
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