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Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме

Анна Безрукова
43 минуты назад

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объяснил, почему решил не избираться в Госдуму. По его словам, для экс-главы государства это «не очень правильно в силу вполне понятных причин». Об этом он заявил в интервью RT.

Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме
Фото: ТАССТАСС

Дмитрий Медведев отметил, что у бывшего президента не так много возможностей для того, чтобы продолжить трудовую деятельность. В ряде стран бывшие лидеры не занимают государственные посты, а ведут общественную деятельность. В том числе, читают лекции в университетах, рассказал Медведев.

Он напомнил, что в России таких правил нет, но «есть и представление о том, что ты делаешь». В Совбезе же он занимается решением важнейших вопросов, имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности страны, а также обеспечению обороноспособности. А в Госдуме «очень тонкая работа», требующая согласования интересов и нахождения компромиссов между различными людьми и фракциям.

Медведев сравнил Запад с лающей собакой

Кроме этого, Медведев отметил, что работа зарубежных соцсетей и IT-компаний в России может быть запрещена, если они не начнут соблюдать российские законы. Он выразил мнение, что такой сценарий возможен вследствие вмешательства иностранных технологических гигантов во внутреннюю политическую сферу РФ. По его словам, Россия должна обладать всеми необходимыми ресурсами для влияния на такого рода компании.

Политика,Дмитрий Медведев,Единая Россия,Госдума,Совет безопасности РФ,
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