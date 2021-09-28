Медведев объяснил отказ от работы в Госдуме

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объяснил, почему решил не избираться в Госдуму. По его словам, для экс-главы государства это «не очень правильно в силу вполне понятных причин». Об этом он заявил в интервью RT.

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Дмитрий Медведев отметил, что у бывшего президента не так много возможностей для того, чтобы продолжить трудовую деятельность. В ряде стран бывшие лидеры не занимают государственные посты, а ведут общественную деятельность. В том числе, читают лекции в университетах, рассказал Медведев.

Он напомнил, что в России таких правил нет, но «есть и представление о том, что ты делаешь». В Совбезе же он занимается решением важнейших вопросов, имеющих отношение к обеспечению национальной безопасности страны, а также обеспечению обороноспособности. А в Госдуме «очень тонкая работа», требующая согласования интересов и нахождения компромиссов между различными людьми и фракциям.