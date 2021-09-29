Путин раскритиковал работу по развитию космической отрасли

Президент России выступил с критикой выполнения поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. Он подчеркнул, что комплекс мер нужно было утвердить до конца лета, но это до сих пор не сделано. Он также рассказал, что потенциал в этой сфере высок, и Россия опережает другие страны. По его словам, специалисты работают над проектом создания российской служебной орбитальной станции.
«Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа, однако этого не было сделано до сих пор», — сказал Путин, потребовав отчитаться, когда работа будет выполнена.
Глава государства отметил, что после 2024 года полет МКС должен завершиться. В то же время специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции.
«За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», — считает Путин.