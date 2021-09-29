Путин раскритиковал работу по развитию космической отрасли

Президент России выступил с критикой выполнения поручений по долгосрочному развитию космической отрасли. Он подчеркнул, что комплекс мер нужно было утвердить до конца лета, но это до сих пор не сделано. Он также рассказал, что потенциал в этой сфере высок, и Россия опережает другие страны. По его словам, специалисты работают над проектом создания российской служебной орбитальной станции.