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Посольство РФ оценило новые правила въезда в США для привитых

News.ruиещё 9
13 минут назад

В посольстве РФ намерены ориентироваться на решения официальных властей США по вопросу о въезде в страну граждан, вакцинированных российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Комментировать слухи дипломаты отказываются. Так в посольстве отреагировали на информацию американских СМИ о новых правилах въезда в страну, сообщает РБК.

Посольство РФ оценило новые правила въезда в США для привитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что с ноября текущего года власти США намерены начать отказывать во въезде в страну иностранцам, привитым российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Для получения разрешения на въезд люди должны иметь прививку препаратом, одобренным либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем, — приводит комментарий российского диппредставительства РБК.

Ранее в Белом доме подтвердили данные о том, что с ноября для въезда в США прибывающие в страну совершеннолетние иностранцы должны быть полностью вакцинированы.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена в 70 странах мира с общим населением около 4 млрд.

Ранее стало известно, что в России планируют создать единую вакцину от COVID-19 и гриппа.

Политика,В мире,COVID-19,ВОЗ,Washington Post,
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