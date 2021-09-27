В Кремле рассказали о походном меню Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин во время отдыха в Сибири питается «без изысков». Об этом сообщает ТАСС.

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Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге в начале сентября. Фотографии с отдыха президента и министра Кремль опубликовал 26 сентября. Путин и Шойгу запечатлены на фото во время прогулок и рыбалки.

«Меню и кухня очень простые каждый раз, никаких там изысков, естественно, нет», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о походном меню Путина.

Ранее Песков уже рассказывал, что Путин неприхотлив в еде, «не делает из нее культа» и избегает некоторых продуктов. По словам пресс-секретаря, Путин выбирает «самые простые блюда» и старается есть поменьше мучного.

О кулинарных предпочтениях Путина рассказывал и бренд-шеф, консультант управления делами президента РФ Анатолий Галкин. По его словам, президент ест борщ на баранине и на телятине.

Галкин отмечал, что в Кремле борщ никогда не называли русским или украинским, а просто указывали, с чем его нужно приготовить - с мясом, уткой и так далее.

«Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине», - отмечал он.