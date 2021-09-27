Шойгу и Лавров отказались от депутатских мандатов

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров отказались от депутатских мандатов. О том, что они не идут в Госдуму, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первая пятерка списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу возглавит специально созданные партийные комиссии. По его словам, за министром обороны России Сергеем Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, а глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.