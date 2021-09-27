В Кремле оценили результаты выборов в Германии

«Безусловно, выборы в крупнейшей стране Европы – это тот процесс, то событие, которое, конечно, приковывает к себе внимание практически всего мира. И мы тоже с большим вниманием смотрим, что происходит, каковы итоги. Безусловно, мы рассчитываем на преемственность наших двусторонних отношений», – сказал Песков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти наши отношения продолжались и развивались дальше. Насколько мы понимаем, процесс создания коалиции будет длительный, сложный, поэтому будем смотреть дальше», – сказал Песков.

Он напомнил, что Москву и Берлин объединяет понимание, что разногласия надо решать только в диалоге.

«Мы не свободны от разногласий, но нас объединяет понимание того, что проблему можно и нужно решать только посредством диалога. Кроме того, Германия является очень крупным нашим торгово-экономическим и инвестиционным партнером», – сказал Песков.

Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Теперь партии начнут зондирующие переговоры для возможного формирования коалиции. По предварительным данным, крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы, – 206 депутатов. Фракция ХДС/ХСС будет состоять из 196 представителей, «Зеленых» – из 118, Свободных демократов – из 92, «Альтернативы для Германии» – из 83. «Левые» будут представлены 39 депутатами – хотя партия не преодолела пятипроцентный барьер, она получила три прямых мандата и за счет норм избирательного законодательства получает фракцию, соответствующую 4,9% мест в бундестаге.