Песков: в России должна быть только одна должность президента

В России должна существовать только одна должность президента, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, сохранится ли пост президента в Татарстане в том случае, если будет принят закон о переименовании должностей губернаторов в глав регионов, передает РИА Новости. На данный момент только в Татарстане должность руководителя субъекта называется «президент».
«Конечно, должность президента в стране должна быть одна, но вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого вами [Татарстана], — сказал Песков. — Президент с пониманием относится к этой специфике, но с другой стороны будущее покажет, насколько возможны перспективы того, чтобы это все было приведено к единому знаменателю».
Ранее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, по которому все губернаторы должны называться главами регионов.