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Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы

ТАССиещё 1
1 час назад

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе петербургского музея.

Пиотровский отказался от мандата депутата Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Михаил Борисович Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, подал заявление об отказе от мандата депутата Государственной Думы", - сказала собеседница агентства.

Пиотровский возглавлял региональную группу избирательного списка "Единой России" по Санкт-Петербургу на выборах в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.

Политика,Михаил Пиотровский,Эрмитаж,Единая Россия,Госдума,
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