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В Госдуму внесли законопроект о публичной власти

Газета.Ruиещё 1
56 минут назад

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента проект нового закона о региональной власти. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдуму внесли законопроект о публичной власти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, предлагается дать право органам публичной власти различных уровней обращаться в Госсовет для разрешения споров, в том числе, по вопросу передачи полномочий и достижения согласованного их решения.

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах.

Ранее сообщалось, что данный законопроект предлагает заменить названия должности губернатора на главу региона.

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