В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российским губернаторам могут разрешить обнулить срок

Анна Безрукова
58 минут назад

В Госдуму 27 сентября внесли законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд. Об этом РИА Новости сообщил один из его авторов, руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Российским губернаторам могут разрешить обнулить срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По актуальному законодательству глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый проект исключает возможность такого ограничения периода полномочий», — уточнил он.

Проект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который внесли Клишас и депутат Павел Крашенинников, преследует целью реализацию положений конституции, относящихся к единой системе публичной власти, а также улучшение организации публичной власти в регионах.

«Законопроектом предусматриваются меры, направленные на повышение качества жизни россиян, закрепляющие механизмы эффективного исполнения полномочий структур власти на каждом уровне, их согласованную работу и взаимодействие между собой. Ведь именно от оперативности и уровня качества принимаемых решений будет зависеть благосостояние людей, обеспечение реализации их прав», — подчеркнул Клишас.

Кроме этого, он добавил, что на обеспечение единой и четко работающей системы органов публичной власти направлены изменения, которыми предусматривается повышение ответственности органов государственной власти российского субъекта и внедрение новых мер по противодействию коррупции.

Политика,Павел Крашенинников,Госдума,
23
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители