Российским губернаторам могут разрешить обнулить срок

В Госдуму 27 сентября внесли законопроект, снимающий для губернаторов запрет избираться более двух сроков подряд. Об этом РИА Новости сообщил один из его авторов, руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По актуальному законодательству глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Новый проект исключает возможность такого ограничения периода полномочий», — уточнил он.

Проект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который внесли Клишас и депутат Павел Крашенинников, преследует целью реализацию положений конституции, относящихся к единой системе публичной власти, а также улучшение организации публичной власти в регионах.

«Законопроектом предусматриваются меры, направленные на повышение качества жизни россиян, закрепляющие механизмы эффективного исполнения полномочий структур власти на каждом уровне, их согласованную работу и взаимодействие между собой. Ведь именно от оперативности и уровня качества принимаемых решений будет зависеть благосостояние людей, обеспечение реализации их прав», — подчеркнул Клишас.