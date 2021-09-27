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Япония впервые назвала Китай, Россию и КНДР угрозами кибербезопасности

News.ruиещё 3
1 час назад

Правительство Японии одобрило проект трёхлетней стратегии кибербезопасности, в которой Россия, Китай и Северная Корея впервые названы потенциальными источниками киберугроз в мире. Также власти страны намереваются укрепить партнёрство с США, Индией и Австралией в целях противодействия возможным хакерским атакам. Об этом пишет Kyodo News.

Япония назвала Россию угрозой кибербезопасности
Фото: ReutersReuters

В документе уточняется, что Россия, КНР и Северная Корея подозреваются в причастности к враждебной кибердеятельности на территории Японии. Там также добавляется, что страна примет жёсткие ответные меры, используя все доступные средства и возможности. В частности, речь идёт о мерах дипломатического реагирования и об уголовной ответственности.

При этом, как говорится в отчёте японских специалистов, в последнее время в мире возрастает угроза преступлений в киберпространстве. В связи с этим власти государства намерены укрепить связи со своими партнёрами в рамках объединения QUAD: США, Австралией и Индией, а также с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии для реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что страны — участницы Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD, включает США, Австралию, Индию и Японию) будут совместно противостоять угрозам в киберпространстве и обмениваться спутниковыми данными в мирных целях.

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