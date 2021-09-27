Посол РФ сделал заявление о Nord Stream 2 на фоне выборов в ФРГ

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что заключенные договоры надо выполнять, «невзирая на соображения политической конъюнктуры», передает ТАСС.

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Так он высказался об ожиданиях относительно влияния выборов в Германии на реализацию российского проекта «Северный поток – 2». Дипломат считает, что политические деятели, которые пытаются дискредитировать завершение строительства трубопровода, откажутся от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны и энергобезопасности Европы в целом.

По словам Нечаева, большинство немецких политиков понимают, что стране требуется газ в качестве «переходного сырья» в условиях отказа от атомной энергетики и угледобычи. Москва готова поставлять газ «на максимально выгодных, прозрачных условиях», отметил посол.

Сложившаяся на газовом рынке ситуация доказывает, что российский проект «крайне востребован немецкими потребителями». Нечаев указал на другие перспективные направления между Россией и Германией, среди которых цифровизация, искусственный интеллект, водородная энергетика, охрана окружающей среды, защита климата.

Дипломат подчеркнул, что Москва готова работать с любым правительством, которое будет сформировано в Германии по итогам выборов.