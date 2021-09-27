Захарова оценила создание партнерства AUKUS

Партнерство AUKUS (Великобритания, Австралия и США) показало Западу, как выглядит миропорядок, основанный не на праве, а на новых придуманных правилах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает газета "Известия".
По ее словам, коллективный Запад постоянно "вбрасывает" в повестку новые правила, выдавая их за право. При этом подразумевается, что новый миропорядок будет основан на этих новых правилах.
"И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности. Вот тут почему-то эти новые правила, которые еще вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми", — отметила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".