Захарова оценила создание партнерства AUKUS

"И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности. Вот тут почему-то эти новые правила, которые еще вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми", — отметила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".