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Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Газета.Ruиещё 2
19 минут назад

Уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову, которая попала в пятерку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах, могут назначить вице-спикером Государственной думы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в "Единой России".

Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам одного из источников, возможность такого назначения существует.

Возможное назначение Кузнецовой также подтвердил и второй источник. При этом он указал, что финальное решение принято еще не было.

Ранее источник рассказал агентству, что из федеральной пятерки "Единой России" в новом созыве Госдумы, скорее всего, окажется Кузнецова, вряд ли пойдут главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева "под вопросом".

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До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин, чтобы стать главой нижней палаты парламента следующего созыва.

9 сентября исполнилось пять лет со дня назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка при российском президенте. "Газета.Ru" подвела итоги работы детского омбудсмена за это время.

Политика,Денис Проценко,Елена Шмелева,Анна Кузнецова,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Сергей Лавров,Владимир Путин,Министерство обороны,Единая Россия,Госдума,МИД,Газета.Ru,
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