Детский омбудсмен Кузнецова может занять пост вице-спикера Госдумы

Уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову, которая попала в пятерку федерального списка партии "Единая Россия" на выборах, могут назначить вице-спикером Государственной думы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на два источника в "Единой России".

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По словам одного из источников, возможность такого назначения существует.

Возможное назначение Кузнецовой также подтвердил и второй источник. При этом он указал, что финальное решение принято еще не было.

Ранее источник рассказал агентству, что из федеральной пятерки "Единой России" в новом созыве Госдумы, скорее всего, окажется Кузнецова, вряд ли пойдут главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева "под вопросом".

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин достоин, чтобы стать главой нижней палаты парламента следующего созыва.