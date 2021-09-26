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Песков рассказал, как Москва ответит на новые санкции США

Ювелина Бернст
17 минут назад

Если США введут новый санкционный список против россиян, Москва будет отвечать мудро, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков рассказал, как Москва ответит на новые санкции США
Фото: © РИА Новости, Константин Чалабов© РИА Новости, Константин Чалабов

«Нам придется отвечать крайне жестко?», - спросил Соловьев.

«Нам придется отвечать мудро», - ответил представитель Кремля.

Он выразил уверенность в том, что глава государства Владимир Путин, который формулирует основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость в случае необходимости.

По словам Пескова, до Путина доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента назвал возможные санкции «глупостью», а рекомендации Конгресса «беспрецедентными».

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Он также не исключил, что новая Госдума рассмотрит вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан. На фоне вызовов, с которыми Россия сталкивается сейчас, пока Москва не сформулирует свою позицию, этот вопрос остается открытым, добавил Песков.

В Конгрессе США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Политика,Владимир Соловьев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Конгресс США,Госдума,
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