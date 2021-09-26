Песков рассказал, как Москва ответит на новые санкции США

Если США введут новый санкционный список против россиян, Москва будет отвечать мудро, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Владимиру Соловьеву в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Фото: © РИА Новости, Константин Чалабов © РИА Новости, Константин Чалабов

«Нам придется отвечать крайне жестко?», - спросил Соловьев.



«Нам придется отвечать мудро», - ответил представитель Кремля.

Он выразил уверенность в том, что глава государства Владимир Путин, который формулирует основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость в случае необходимости.

По словам Пескова, до Путина доведена информация о попытке введения новых санкций и заявлениях конгрессменов Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента назвал возможные санкции «глупостью», а рекомендации Конгресса «беспрецедентными».

Он также не исключил, что новая Госдума рассмотрит вопрос о введении ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан. На фоне вызовов, с которыми Россия сталкивается сейчас, пока Москва не сформулирует свою позицию, этот вопрос остается открытым, добавил Песков.